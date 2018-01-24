В Петербурге оцифруют партитуру «блокадной симфонии» Шостаковича

Президентская библиотека в Петербурге приступит к оцифровке симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, которая звучала в августе 1942 года в блокадном Ленинграде. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского государственного Дома радио Юрий Радкевич, передает ТАСС.

Ранее нотная партитура «блокадной симфонии» хранилась в качестве раритета в архиве Дома радио. Она была передана специалистам для оцифровки 23 января, во время мероприятия в Президентской библиотеке, посвященной 74-й годовщине снятия блокады.

«Это та самая партитура, которая лежала на первом исполнении симфонии в Куйбышеве и в Ленинграде. Это тот документ, который прошел военные годы», – подчеркнул Юрий Радкевич во время передачи раритета.

Шостакович начал работу над этой симфонией в Ленинграде в первые недели войны. Премьера состоялась в Куйбышеве 5 марта 1942 года, в августе этого же симфония прозвучала в Большом зале Ленинградской филармонии. Доставлять ноты в блокадный Ленинград пришлось на самолете.

Несмотря на крайне тяжелое положение с ресурсами, во время концерта в зале филармонии были включены все люстры. Симфония транслировалась по радио и передавалась из громкоговорителей осажденного города. Тот концерт в Ленинграде стал важным символом мужества и воли жителей блокадного города.