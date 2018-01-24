Правительство выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство России выделит 14,5 миллиарда рублей на исполнение указа президента Владимира Путина, связанного с повышением зарплат для бюджетников. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства.

«Средства в размере 14,5 миллиарда рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений», – говорится в распоряжении на сайте Кабинета министров.

Как следует из текста распоряжения, большая часть ассигнований пойдет на повышение оплаты труда работников сферы образования – 7,2 миллиарда рублей. На сферу науки и здравоохранения уйдет по 3,4 миллиарда рублей, в сферу культуры отправится 500 миллионов рублей.

«Майские указы» президент Владимир Путин изложил в 2012 году. В них содержится ряд показателей, на которые должна выйти российская экономика, а также программа развития социальных гарантий.