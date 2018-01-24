Умерла писательница Урсула Ле Гуин

Известная американская писательница Урсула Ле Гуин ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Родственник писательницы не назвал точной причины смерти, однако сказал, что Урсула Ле Гуин в последние месяцы жизни страдала из-за плохого состояния здоровья. Писательница умерла в своем доме в городе Портленд.

Книги Урсулы Ле Гуин известны по всему миру, ее работы переведены более чем на 40 языков и изданы многомиллионными тиражами. Она была отмечена множеством престижных литературных премий, в том числе «Хьюго», «Локус» и «Небьюла». В России Ле Гуин наиболее известна как автор цикла романов «Земноморье».