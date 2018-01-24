Дороги закрыты, переправа не работает: сразу два мощных циклона обрушились на Сахалин

Два мощных циклона, один из которых пришел с Тихого океана, а второй – со стороны Японского моря, принесли на Сахалин снегопады и ураганный ветер. На острове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с проходом циклонов Сахалин оказался отрезан от Большой земли. Паромная переправа Ванино – Холмск остается закрытой, а аэропорт города Южно-Сахалинска работает «по фактической погоде».

Циклоны принесли с собой метель, ветер до 45 метров в секунду и практически нулевую видимость, из-за которой в целях обеспечения безопасности ограничено движение автотранспорта – закрыты сразу несколько междугородних трасс.

В школах на Сахалине отменены занятия, спасатели призывают жителей острова не выходить из дома без необходимости и ограничить передвижение на личном транспорте.

Все экстренные и коммунальные службы Южно-Сахалинска переведены в режим повышенной готовности, отметили в региональном МЧС.