Задержаны двое соучастников нападения на учащихся школы в Бурятии

Двое соучастников нападения на учеников седьмого класса школы в Бурятии задержаны, в настоящее время им предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу подозреваемых, одному из которых 15, а другому 14 лет.

Напомним, нападение на школу в Улан-Удэ совершил учащийся девятого класса, который ворвался в один из кабинетов, бросил бутылку с зажигательной смесью, после чего с ножом напал на преподавателя и школьников.

Как удалось установить следователям, о его планах знали еще два подростка. Помимо всего прочего, они помогли ему изготовить бутылку с зажигательной смесью, а перед нападением проверили, находится ли в классе учитель.

«Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», – говорится в сообщении СК РФ.

Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.

В результате нападения пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

СК РФ возбудил два уголовных дела по факту произошедшего по статьям о покушении на убийство и халатности.