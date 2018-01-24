Россия предложила обязать экспертов ООН выезжать на место химатак при расследовании

Россия представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции по созданию Независимого механизма по расследованию химических атак. В частности, в документе предлагается обязать экспертов в рамках следственных действий выезжать на место инцидента для сбора доказательств.

«В полной мере обеспечить подлинно беспристрастный, независимый, профессиональный и надежный способ проведения своих расследований на основе достоверных, проверенных и подтвержденных доказательств, собранных в ходе поездок на место», – приводит текст резолюции РИА Новости.

Российские дипломаты подчеркнули важность своевременной экспертизы, которая должна включать сбор и анализ образцов, опрос свидетелей на месте инцидента, а также рассмотрение всех возможных версий произошедшего.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия предлагает создать «профессиональный и деполитизированный» международный орган по расследованию применения химоружия.

Он также в очередной раз отметил, что Москва настаивает на профессиональном расследовании предполагаемых случаев использования отравляющих веществ в качестве оружия в Сирии.