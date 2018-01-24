Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию в Донбассе, сообщается на сайте президента.

Традиционно было высказано «серьезное беспокойство» в связи с якобы «отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей».

Порошенко и Волкер обсудили и возможное размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, в том числе на границе с Россией, отметив при этом, что «Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию» и согласиться на ввод миротворцев.

Стороны также подчеркнули важность завершения процесса обмена пленными, первый этап которого прошел в конце 2017 года, и отметили «приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе».

Перед встречей с Порошенко, Волкер и начальник Генштаба Украины обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.