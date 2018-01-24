Несостоявшаяся «Мисс Екатеринбург» устроила смертельное ДТП

Страшная авария под Екатеринбургом унесла жизни четырех человек, среди которых трехлетняя девочка. Виновницей аварии, по данным ГИБДД, стала водитель автомобиля Kia Rio, которая в результате заноса выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с ВАЗ-2112.

На месте погибли водитель отечественной легковушки, его пассажирка, которая по данным E1.ru была матерью погибшего, и пассажир Kia. Позже в больнице скончалась дочка водителя «двенадцатой».

Годовалая девочка, женщина и сама виновница аварии были госпитализированы.

Как отмечают журналисты E1.ru, за рулем Kia была участница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» 20-летняя Анастасия Трянина. По словам ее знакомых, девушка получила права весной 2017 года, а за руль села меньше полугода назад.

Как сообщили в Горздраве, сейчас Трянина находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее был тяжелый ушиб головного мозга, перелом ребер, разрыв печени и разрыв диафрагмы.

ДТП произошло 8 января на десятом километре автодороги Екатеринбург – Тюмень, в километре от деревни Гагарки.