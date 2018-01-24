Украинский журналист мечтает установить в центре Киева ракету, нацеленную на Москву
Журналист также заявил, что в случае необходимости Украине хватит ресурсов для оказания поддержки армии США.
Фото: Роман Цимбалюк / Facebook
Украинский журналист Роман Цимбалюк посетовал на нерешительность американцев, которые не торопятся размещать в центре Киева ядерное оружие.
По его мнению, давно пора установить прямо на Крещатике ракету, которая будет нацелена на Москву.
«Жалко, что американцы такие нерешительные, потому что надо было ракету, нацеленную на Москву, поставить прямо на Крещатике», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
При этом, считает Цимбалюк, у Украины есть большое количество ресурсов, которые могут быть полезны для армии Соединенных Штатов.
«Не волнуйтесь, у нас всего хватит. Мы заправим и Abrams, и американские военные самолеты», – заявил он.