Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинский журналист мечтает установить в центре Киева ракету, нацеленную на Москву

Наталья Вальханская
05:24 24.01.2018
Журналист также заявил, что в случае необходимости Украине хватит ресурсов для оказания поддержки армии США.
Украинский журналист мечтает установить в центре Киева ракету, нацеленную на Москву
Фото: Роман Цимбалюк / Facebook

Украинский журналист Роман Цимбалюк посетовал на нерешительность американцев, которые не торопятся размещать в центре Киева ядерное оружие.

По его мнению, давно пора установить прямо на Крещатике ракету, которая будет нацелена на Москву.

«Жалко, что американцы такие нерешительные, потому что надо было ракету, нацеленную на Москву, поставить прямо на Крещатике», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом, считает Цимбалюк, у Украины есть большое количество ресурсов, которые могут быть полезны для армии Соединенных Штатов.

«Не волнуйтесь, у нас всего хватит. Мы заправим и Abrams, и американские военные самолеты», – заявил он.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Союзе автошкол объяснили идею о переэкзаменовке водителей при смене прав
Дата24.01.2018, 11:07
В Союзе автошкол объяснили идею о переэкзаменовке водителей при смене прав
Пилоты Су-24 уничтожают «вражескую» бронетехнику: кадры из кабины
Дата24.01.2018, 10:50
Пилоты Су-24 уничтожают «вражескую» бронетехнику: кадры из кабины
В Кремле назвали «удручающими» новости об отстранении Шипулина и Ана от Игр-2018
Дата23.01.2018, 13:31
В Кремле назвали «удручающими» новости об отстранении Шипулина и Ана от Игр-2018
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Дата18.01.2018, 14:00
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Су-57 начал практические полеты с новейшим оружием на борту
Дата24.01.2018, 09:57
Су-57 начал практические полеты с новейшим оружием на борту
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Дата18.01.2018, 10:22
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
10:50 Армия
Видео
Пилоты Су-24 уничтожают «вражескую» бронетехнику: кадры из кабины
10:37 В стране и мире
Видео
Эксперт объяснил, почему инициатива о переэкзаменовке водителей при смене прав бессмысленна
10:34 В стране и мире
СМИ: анонимные онлайн-платежи в России планируют запретить
07:57 В стране и мире
Названа лучшая стратегическая крылатая ракета
06:15 Спорт
Видео
МОК запретил болельщикам проносить флаг РФ на трибуны Игр в Южной Корее
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ликвидация «рук-базук» качка из Пятигорска попала на видео Видео
Ликвидация «рук-базук» качка из Пятигорска попала на видео
Раскрыты подробности пыток журналистки перед убийством на подлодке
Раскрыты подробности пыток журналистки перед убийством на подлодке
Эксперт рассказал подробности о новейшем корабле «Федерация» Видео
Эксперт рассказал подробности о новейшем корабле «Федерация»
Кремлевские курсанты записали свой ответ ульяновским в рамках флешмоба «Satisfaction» Видео
Кремлевские курсанты записали свой ответ ульяновским в рамках флешмоба «Satisfaction»
Вратарь забил гол ударом через все поле
Вратарь забил гол ударом через все поле
Эксперт рассказал, в каких целях могут использовать новый пистолет Макарова без лицензии Видео
Эксперт рассказал, в каких целях могут использовать новый пистолет Макарова без лицензии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.