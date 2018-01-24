Ликвидация «рук-базук» качка из Пятигорска попала на видео

Известный в Интернете «синтоловый качок» Кирилл Терешин все-таки решился удалить свои «руки-базуки». Видео, снятое прямо в операционной, было опубликовано на YouTube.

На кадры попала подготовка Терешина к операции. По словам автора публикации, вместо синтола в тело жителя Пятигорска вшили импланты.

«Операция, которую мы все заслужили. Кирилл Терешин лишается "рук-базук". Теперь вместо них импланты, никакого синтола», – заявляет автор.

Кирилл Терешин уже однажды огорошил своих фанатов, когда сообщил, что «его базукам хана», однако после он опроверг информацию, что удалил шесть литров синтола, которые были вкачаны в его бицепсы.