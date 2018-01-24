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Ликвидация «рук-базук» качка из Пятигорска попала на видео

Наталья Вальханская
04:08 24.01.2018
Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», решил избавиться от них.
Видео: 10klass / YouTube

Известный в Интернете «синтоловый качок» Кирилл Терешин все-таки решился удалить свои «руки-базуки». Видео, снятое прямо в операционной, было опубликовано на YouTube.

На кадры попала подготовка Терешина к операции. По словам автора публикации, вместо синтола в тело жителя Пятигорска вшили импланты.

«Операция, которую мы все заслужили. Кирилл Терешин лишается "рук-базук". Теперь вместо них импланты, никакого синтола», – заявляет автор.

Кирилл Терешин уже однажды огорошил своих фанатов, когда сообщил, что «его базукам хана», однако после он опроверг информацию, что удалил шесть литров синтола, которые были вкачаны в его бицепсы.

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