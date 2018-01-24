В Китае построят еще одну Великую стену

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сообщили журналистам о создании Великой стены – 2, пишет China Daily.

Губернатор региона Шохрат Закир заявил о строительстве новой Великой стены, чтобы «районы провинции оставались абсолютно безопасными». При этом длина стены составит почти шесть тысяч километров. Власти региона также намерены ужесточить контроль за Интернетом.

«Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы не оставить пустых мест в управлении общественной безопасностью и убедиться в том, что ключевые области абсолютно безопасны», – сказал глава региона.

По его словам, ситуация в областях Синьцзяна остается сложной. В связи с этим будет усилен контроль и усовершенствована инфраструктура, в том числе дороги.

Через Синьцзян-Уйгурский автономный район, где большинство жителей исповедуют ислам, в Китай попадают радикально настроенные исламисты из Афганистана и Пакистана. Таким образом, Пекин, возводя стену, преследует цель не допустить проникновения экстремистов в регион.