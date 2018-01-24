Самая большая тюрьма в Европе: заключенные освоились в новых «Крестах» в Петербурге

В Петербурге журналистов пустили в учреждение, от одного названия которого у людей постарше мороз по коже, новые «Кресты».

Как в приличной гостинице, но с одним существенным отличием – и официант, и те, кого он обслуживает, заключены под стражу. В этой тюрьме не называют суп «баландой» и желают приятного аппетита – новый изолятор «Кресты» только-только принял первых постояльцев. Новая тюрьма повторяет форму старой – два огромных здания в виде креста.

Такая форма до сих пор самая удобная и оптимальная для подобных объектов, поскольку, находясь в самом центре, можно видеть все, что происходит в каждом из лучей-коридоров. Также на посту у инспектора десятки мониторов видеонаблюдения, чтобы видеть каждую камеру. А они заслуживают того, чтобы их рассмотреть. В каждой есть телевизор, холодильник и отдельный санузел.

В старых «Крестах» восьмиметровые камеры были рассчитаны на шесть человек, а в иные времена туда помещали до 20 арестантов. В новых – по семь метров на человека, как Европе.

«Здесь намного лучше, комфортабельнее, теплее. Можно сравнить с гостиницей. Ну, конечно, хочется домой поскорее, но раз мы здесь – то здесь намного лучше», – отметил подследственный Бабур Мурсухаджиев.

Есть и минусы: подследственные жалуются, что в камерах слишком тепло, а окна хоть и большие, но лишают общения.

Еще одно ноу-хау нового изолятора – это особая конструкция оконных рам, устраняющая возможность межкамерного общения. Рама открывается ровно настолько, чтобы можно было только проветрить камеру, нельзя просунуть что-либо или помахать рукой.

С точки зрения всевозможных технических новинок этой тюрьме нет равных. В полу каждой камеры есть противоподкопные датчики, а на каждой двери – системы сигнализации, здания оборудованы лифтами и траволаторными лентами. А на огромной режимной территории в 36 гектаров вообще нет привычных вышек с часовыми.

«Вышек нет. Сотрудники несут службу за постами видеонаблюдения, кроме того, установлены самые современные датчики, которые не позволяют совершать различные правонарушения, в том числе побеги из-под стражи», – пояснил и. о. замначальника СИЗО-1 Никита Ильин.

Самая современная и большая тюрьма Европы пока заселена только наполовину – сейчас здесь две тысячи арестантов. При этом легендарные старые «Кресты» уже покинули все постояльцы.

Так, 125-летний изолятор «Кресты» опустел. В нем сидели самые известные в России революционеры, писатели, ученые и, конечно же, все герои «Бандитского Петербурга» и многих криминальных сериалов.

Уже известно, что в здание старых «Крестов» переедет весь административный аппарат службы по исполнению наказаний, там откроют тюремный музей. Но крохотные камеры пока будут пустовать: как их использовать не по назначению, пока не придумали.