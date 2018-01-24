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Раскрыты подробности пыток журналистки перед убийством на подлодке

Наталья Вальханская
02:46 24.01.2018
Датский изобретатель Петер Мадсен издевался над шведской журналисткой Ким Валль перед тем, как убить ее.
Раскрыты подробности пыток журналистки перед убийством на подлодке
Фото: HILLERGREN ANDREAS / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В обвинительном заключении, предъявленном датскому изобретателю Петеру Мадсену, раскрыты ужасающие подробности убийства шведской журналистки Ким Валль, передает Reuters.

По мнению прокурора, Мадсен тщательно планировал преступление. На свою подлодку Nautilus, куда он пригласил журналистку, мужчина заранее принес предметы, которые впоследствии использовал для пыток женщины. В их числе были пила и отвертки, которыми он избивал и резал связанную журналистку.

Точная причина смерти Ким Валль пока не определена, наиболее вероятным обвинение считает смерть в результате удушья или после перерезания горла.

Помимо убийства и сексуального насилия в отношении шведской журналистки, Мадсену предъявили обвинения в создании опасности для третьих лиц. Изобретатель, пытаясь затопить свою подлодку, намеренно пересекал маршруты круизного лайнера и грузового судна.

Обвинение будет требовать пожизненного заключения для Мадсена без права обжалования и запроса условно-досрочного освобождения.

Ранее владельца подлодки Nautilus официально обвинили в убийстве шведской журналистки.

Шведская журналистка Ким Валль пропала в начале августа 2017 года, после того как отправилась на прогулку на подводной лодке Nautilus, созданной Петером Мадсеном. Позже ее расчлененное тело было обнаружено в воде у берегов Копенгагена.

Полиция утверждала, что труп женщины был намеренно утяжелен: к нему были привязаны некие металлические объекты.

Вместе с тем Мадсен продолжает настаивать на том, что смерть Валль была вызвана случайностью, при этом он признался, что расчленил тело журналистки.

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