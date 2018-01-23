В Британии умер актер, сыгравший Тинки-Винки в «Телепузиках»

В Британии умер актер, сыгравший персонажа Тинки-Винки в популярном детском телешоу «Телепузики».

Как пишет газета Daily Mail со ссылкой на членов семьи, актер Саймон Шелтон скончался на 53-м году жизни.

Он играл роль фиолетового телепузика с красной сумкой с 1998 по 2001 год. Шелтон признался, что чувствовал себя как участник the Beatles из-за популярности. До всемирно известного телепроекта он занимался балетом и хореографией.

Отмечается, что похоронят актера в городе Белфорд 7 февраля. Семья Саймона Шелтона попросила тех, кто придет проститься с ним, «надеть одежду ярких цветов».