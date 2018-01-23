Порошенко поблагодарил генсека НАТО за поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за поддержку Украины.

Как сообщает официальный Twitter главы украинского государства, Порошенко поблагодарил Столтенберга за «последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Также в ходе телефонной беседы Порошенко и генсек НАТО обсудили ситуацию в Донбассе.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в стране нужно провести референдум о вступлении в НАТО.