Порошенко поблагодарил генсека НАТО за поддержку Украины
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил благодарность за поддержку Украины.
Фото: Str / ZUMAPRESS / Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за поддержку Украины.
Как сообщает официальный Twitter главы украинского государства, Порошенко поблагодарил Столтенберга за «последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
Также в ходе телефонной беседы Порошенко и генсек НАТО обсудили ситуацию в Донбассе.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в стране нужно провести референдум о вступлении в НАТО.