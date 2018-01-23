Названы 10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в России.

Всего в 2017 году было продано более 3,7 миллионов подержанных иномарок. Первое место, как и в 2016 году, осталось за Ford Focus. Всего за год было продано более 132 тысяч «фокусов» и эта модель по-прежнему остается одной из самых популярных в России, лидируя с большим отрывом от ставшей второй Toyota Corolla (102,2 тысячи машин за год).

Третье место досталось стремительно набирающей популярность у российских водителей Hyundai Solaris, которых было продано почти 80 тысяч, что на 27,5% больше, чем годом ранее, когда этот автомобиль был лишь на седьмом месте.

Среди других иномарок, попавших в десятку самых продаваемых подержанных авто, наиболее серьезный рост показала Kia Rio. Автомобилей этой марки россияне продали на 21% больше, чем годом ранее.

Также в десятку по итогам продаж в 2017 году вошли Toyota Camry (74,3 тыс. шт.), Renault Logan (71,9 тыс. шт.), Chevrolet Niva (69,8 тыс. шт.), KIA Rio (68,9 тыс. шт.), Daewoo Nexia (64,6 тыс. шт.), Opel Astra (62,7 тыс. шт.) и Volkswagen Passat (56,3 тыс. шт.).