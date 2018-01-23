В Сети потребовали лишить Киркорова родительских прав за опасную езду с детьми

Российский певец Филипп Киркоров отдыхает со своими детьми Аллой-Викторией и Мартинов с США, о чем он сам сообщает в социальных сетях.

Король поп-музыки опубликовал видео, на котором он с детьми катается на кабриолете по Майами. Пользователи Сети тут же обвинили Киркорова в том, что дети не были пристегнуты. При этом дети не сидели на месте на протяжении всего ролика.

Некоторые особо возмущающиеся комментаторы предложили лишить Филиппа Киркорова родительских прав.

«Покатались по Майами со скоростью света! Хватит меня поучать: как мне ездить, что делать и как воспитывать моих детей! Заводите своих – и воспитывайте!», - ответил певец недовольным подписчикам.