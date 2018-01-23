Правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык

Власти Латвии одобрили поправки к закону об образовании и перевод обучения во всех школах страны на латышский язык. Как пишет ТАСС, реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Реформа должна быть введена в 2021-2022 учебном году. Согласно реформе, с 1 сентября 2019 года начнется постепенный переход на обучение в школах нацменьшинств на латышском языке, чтобы через три года уже во всех школах учебный процесс велся только на государственном языке.

При этом, отмечается, что поправки вступят в силу после того, как парламент республики ее утвердит.

«Сегодня рассматриваем в правительстве, а затем законопроекты об образовании и о всеобщем образовании будут переданы в Сейм. Я надеюсь, что депутаты быстро, приступят к работе и уже во время весенней сессии это станет законом», - сказал глава минобрнауки Карлис Шадурскис в эфире местного телеканала LNT.

По его словам, порядка 20% школьников плохо владеют госязыком, поэтому нужно «нацию сплотить». Как отметил министр, власти Латвии также предусмотрели выделение финансирования на подготовку учителей к данной реформе.