Китай принял на вооружение самолеты РЭБ

В Китае приняли на вооружение самолет радиоэлектронной борьбы для нужд военно-морских сил страны на базе стратегического бомбардировщика Н-6 (модернизированная версия советского Ту-16).

Самолет, получивший обозначение H-6G, предназначен для обнаружения радаров противника, подавление систем связи, радиолокационных станций и систем наведения вооружения.

Системы РЭБ закрепляются на подвесных контейнерах на крыльях самолета, сообщает Asia Times. Технические показатели эффективности нового самолета не разглашаются.