Китай принял на вооружение самолеты РЭБ
ВМС Китая пополнились самолетами радиоэлектронной борьбы на базе стратегического бомбардировщика «Сиань Н-6».
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В Китае приняли на вооружение самолет радиоэлектронной борьбы для нужд военно-морских сил страны на базе стратегического бомбардировщика Н-6 (модернизированная версия советского Ту-16).
Самолет, получивший обозначение H-6G, предназначен для обнаружения радаров противника, подавление систем связи, радиолокационных станций и систем наведения вооружения.
Системы РЭБ закрепляются на подвесных контейнерах на крыльях самолета, сообщает Asia Times. Технические показатели эффективности нового самолета не разглашаются.