Около 20 человек пострадали в массовом ДТП в Германии

В аварии с 17 автомобилями на севере федеральной земли Бавария пострадали 18 человек, сообщает местная газета Abendzeitung.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло на автобане около коммуны Брайтенгюсбах утром 23 января. Отмечается, что общая протяженность участка, на который растянулась авария, составила 400 метров.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за резкого торможения одного из автомобилей. Пострадавших госпитализировали, состояние двух из них врачи оценивают, как тяжелое.