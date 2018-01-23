Волкер и начальник Генштаба Украины обсудили ситуацию на Украине

Спецпредставитель США Курт Волкер прибыл на Украину, где встретился с начальником Генштаба Украины Виктором Муженко. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Волкер с Муженко обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

«Муженко во вторник провел встречу со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины», - сказано на сайте украинского Генштаба в Facebook.

Также у него запланирована на 23 января встреча с украинским лидером Петром Порошенко. В посольстве США рассказали, что запланированная на 24 января поездка Волкера в Донбасс, скорее всего, не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.