Лагерь «Артек» впервые принял детей с сахарным диабетом

Легендарный «Артек» первым в стране принимает у себя детей с особым заболеванием - сахарным диабетом. Таким ребятам нужно постоянное сопровождение, пристальное наблюдение медиков, а также особый режим. В «Артеке» предложили программу как для здоровых детей. Посчитали, что заболевание не должно мешать полноценно жить и развиваться наравне с другими.

Обычая школьница из Москвы даже не думала, что когда-нибудь будет сидеть в настоящем космическом тренажере, а также сдавать экзамен на пригодность к полету. 60 оборотов в минуту -и столько же вопросов на сообразительность. Точно так же в свое время тренировались знаменитые Гагарин и Леонов.

Для Анастасии этот космический эксперимент стал еще и медицинским. Обычно ее диагноз подразумевает множество ограничений. И только в этом лагере она впервые ощутила, что это не так.

«Сейчас мы реально плачем по вечерам, потому что не хотим расставаться. Осталось три дня до конца смены. Мы так все привыкли друг к другу, сдружились», - рассказала Анастасия.

Дети с диабетом в лагере ничем не отличаются от остальных. Для них организовывают те же занятия и развлечения, меню и режим дня - как у всех. Только находятся дети под бдительным контролем специалистов.

«Артек» стал уникальной площадкой, где впервые в тестовом режиме запущен проект для детей, нуждающихся в особом медицинском уходе. Мечта тысяч школьников побывать здесь стала еще ближе. К тому же после смены доктора отмечают заметные улучшения.

Первая смена наступившего года. Уникальная, потому что в эти дни больше всего праздников. Для двух тысяч школьников со всей России, которые отдыхают в «Артеке» - это, пожалуй, самые лучшие новогодние каникулы, которые можно себе представить. Для некоторых из них и вовсе - единственная возможность побывать в детском лагере.

В конце смены лечащие врачи еще сделают свои заключения и рекомендации. Одно ясно, что медицинский эксперимент в международном детском центре удался и обязательно будет продолжен.