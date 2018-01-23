Поезд Победы начал курсировать на «серой» ветке московского метро

На «серой» ветке метро начал курсировать Поезд победы, состоящий из восьми вагонов.

Восемь обновленных вагонов, и каждый посвящен отдельному городу-герою. Головной, конечно, о Москве. В интерьерах - письма с фронта, исторические справки, фотографии тех, кто приближал 9 мая 1945 года.

В первый рейс пригласили героев-ветеранов, которые предоставили для оформления поезда материалы из личного архива.

Этот поезд уже курсировал в столичной подземке в 2015 году к юбилею Победы. Именной состав стал частью федерального проекта Музея Великой Отечественной Войны – «Территория Победы». Вскоре выпустят и карту «тройка» с символикой городов-героев.