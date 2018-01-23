Путин предложил наказывать судей понижением квалификации

Владимир Путин озвучил предложения Верховного суда по улучшению работы судебной системы. Среди них - применение новой меры дисциплинарной ответственности судей в виде понижения их квалификационного класса.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса», — сказал российский президент на праздновании 95-летия со дня основания Верховного суда России.

При этом Владимир Путин отметил необходимость выделить четкие критерии, которые помогли бы отличить судебную ошибку от дисциплинарного проступка. Глава государства подчеркнул, что все изменения в законодательстве, связанные с деятельностью судебной системы, должны быть приняты «без всякой спешки».

Владимир Путин также озвучил другие поправки, предложенные Верховным судом. В частности, судей и председателей судов предлагается избавить от хозяйственных и организационных полномочий и разгрузить от бюрократической рутины.

Согласно нынешнему законодательству, за дисциплинарные проступки судьям грозят взыскания в виде замечания, предупреждения, или, в случае серьезного проступка - долгосрочного прекращения полномочий.