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Это уже победа – продюсер фильма «Нелюбовь» о номинации на «Оскар»

Александр Роднянский
18:32 23.01.2018
Оказаться номинированным на «Оскар» – это уже большая победа
Фото: Sony Pictures Classics / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Продюсер картины «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева Александр Роднянский рассказал сайту телеканала «Звезда», как съемочная группа отреагировала на то, что лента оказалась в числе номинантов на престижную премию «Оскар».

«Это как отряд космонавтов, куда отбирали десять человек. Это уже большая победа. Поэтому мы рады. "Оскар" по-прежнему остается самым известной, самой важной, самой значимой кинематографической наградой. Борьба во всех номинациях велика, членами Американской киноакадемии являются признанные, очень известные профессионалы... со всех стран мира. И для нас, естественно, быть в пятерке номинантов – большая честь», – отметил Роднянский.

Продюсер добавил, что все, кто работал над лентой, очень сильно волновались перед оглашением списка номинантов на «Оскар».

«В очередной раз это большое волнение, это все непредсказуемо... Все конкуренты были сильны, но, несмотря на то что название нашей картины было указано во всех прогнозах, всех ключевых профессиональных СМИ, экспертов, ожидать твердого попадания было нельзя, что подтверждается тем, что в финальной пятерке нет двух картин, которые, казалось бы, должны были быть там заведомо – немецкой картины, победившей на "Золотом глобусе", "На пределе" (реж. Фатих Акин – прим. ред.), и блестящей картины "Фокстрот" израильского режиссера – обладателя главного приза венецианского фестиваля (реж. Шмуэль Маоза – прим. ред)», – объяснил Роднянский.

Ранее в Лос-Анджелесе объявили всех номинантов на «Оскар». Церемония оглашения претендентов на самую престижную кинопремию проходила в театре «Долби» в Голливуде.

От России за заветную статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» поборется картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

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