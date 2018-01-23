В Париже прервали боксерский поединок из-за массовой драки фанатов: видео

В Париже массовая драка произошла во время боксерского поединка. Бой вышел за пределы ринга во время седьмого раунда.

Несколько сотен зрителей прямо на трибунах сошлись врукопашную. На кадрах, опубликованных очевидцами на YouTube, видно, как по всему залу летают стулья и бутылки.

В ходе потасовки несколько человек серьезно пострадали. Чтобы разнять толпу, полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Самые активные хулиганы были задержаны.

Боксерский поединок на ринге пришлось прекратить, а бойцов эвакуировать в подтрибунные помещения.