Путин назначил Ульянова постпредом РФ при международных организациях в Вене

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов назначен постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Вене. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене, Австрийская Республика», – говорится в документе.

На этом посту Ульянов сменил Владимира Воронкова, ставшего в июне прошлого года заместителем генсека ООН и возглавившего новое управление организации по борьбе с терроризмом.