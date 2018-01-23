Литовские военные устроили драку во время учений на военной базе США

Литовские военнослужащие подрались во время учений на американской военной базе в немецком Хоэнфельсе. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Драка произошла на учениях Allied Spirit – VIII («Дух союзничества – 8» – пер.). По данным пресс-службы Министерства обороны Литвы, один из военнослужащих был госпитализирован в университетскую больницу Регенсбурга.

Инцидент расследует военная полиция США и Литвы. Участники драки, а также командир подразделения могут быть отозваны с учений и отправлены в Литву. Вопрос об их увольнении будет решаться.

Международные учения Allied Spirit – VIII проходят на американской военной базе в Германии с 15 января по 5 февраля. В них участвуют более четырех тысяч военнослужащих из десяти стран: Албании, Великобритании, Дании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Румынии, США и Чехии.