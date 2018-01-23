Минкомсвязь: российское ПО может полностью заменить продукты Microsoft

Министр связи России Николай Никифоров заявил, что компания Microsoft может потерять миллиарды долларов из-за ограничений продаж программного обеспечения подпавшим под санкции российским компаниям.

Об этом глава Минкомсвязи сообщил на форуме в Давосе, передает ТАСС. Никифоров также отметил, что российский софт может заместить программное обеспечение Microsoft, но это потребует дополнительных инвестиций.

«Я считаю, что российское ПО может полностью заменить (программное обеспечение Microsoft). Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и доработки, но вот такие примеры политически мотивированных санкций, я считаю, прежде всего ударяют по самой американской экономике», – сказал министр.

Ранее сообщалось, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft Corp из-за санкций ввели ограничения на продажу программных продуктов более чем для 200 российских компаний.