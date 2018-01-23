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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

Лина Давыдова
17:19 23.01.2018
Премьера фильма «Смерть Сталина» в России была запланирована на 25 января.
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
Фото: Entertainment One UK / YouTube

Министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольгу Любимову.

Накануне деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общства и члены Общественного совета при министерстве культуры просмотрели ленту и увидели в ней признаки «идеологической борьбы». Глава Общественного совета Юрий Поляков заявил, что «ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения».

По словам Любимовой, прокатное удостоверение было отозвано в соответствии с подпунктом «д» пункта 20 правил, утвержденных постановлением российского правительства. Согласно этому пункту прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

В течение 30 рабочих дней после получения отзыва прокатчик должен вернуть удостоверение в министерство культуры.

Британский сатирический фильм «Смерть Сталина» режиссера Армандо Яннуччи был снят по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Премьера кино в России должна была состояться 25 января. Главные роли в ленте сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие известные актеры. 

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