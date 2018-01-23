Объявлены все номинанты на премию «Оскар-2018»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Церемония оглашения претендентов прошла в театре «Долби» в Голливуде.

На «Лучший фильм» в этом году будут претендовать ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Дюнкерк», «Назови меня своим именем, «Прочь», «Темные времена», «Леди Берд», «Секретное досье» и «Призрачная нить».

Среди претендентов в номинации «Лучший режиссер» – Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Джордан Пил («Прочь).

На звание в категории «Лучшая женская роль» будут претендовать Салли Хокинс («Форма воды»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех) и Мэрил Стрип («Секретное досье»).

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Гари Олдман («Темные времена»), Дэниел Калуйя («Прочь»), Дензел Вашингтон («Роман Израэль, Esq»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

На «Лучший анимационный фильм» выдвинуты «Фердинанд», «Тайна Коко», «Босс-молокосос», «Добытчица» и «Ван Гог: С любовью, Винсент».

От России на статуэтку будет претендовать картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», представленная в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. Церемония награждения состоится 4 марта 2018 года, ее ведущим назначен комик Джимми Киммел.