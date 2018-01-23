В Новосибирске создали первый в мире авиадвигатель целиком из алюминия

В Новосибирском государственном техническом университете создали авиационный двигатель, состоящий из алюминия. Об этом сообщается на сайте министерства образования и науки Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве, полностью алюминиевый авиационный двигатель создан в мире впервые. Конструкция позволяет значительно уменьшить вес, увеличить эффективность, а также снизить расход топлива и затраты на серийное производство.

В созданном новосибирскими конструкторами двигателе из алюминия есть даже части, которые в работе подвергаются крайне высоким нагрузкам, в том числе коленчатый вал и маховик. Ранее эти детали изготавливались из стали.

«Двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95. Также на него будет устанавливаться автономная система подогрева. Предполагается, что в серийном производстве двигатель будет вдвое дешевле современных аналогов», – говорится в заявлении.

Заменить стальные части на алюминиевые получилось благодаря особой технологии, детали из этого металла покрыты тонкой пленкой оксида алюминия крайне высокой твердости. В результате созданный двигатель на 50 килограммов легче аналогичного из стали, мощность возросла на 10%, а расход топлива упал на 15%.