Пушков предложил Украине заплатить за Россию взносы в Совет Европы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда к России заплатить членские взносы в организацию. Свой комментарий Пушков разместил в Twitter.

Пушков отметил, что России нет никакого смысла платить взнос за участие в работе организации, которая ограничила права страны на деятельность в ПАСЕ. Однако сенатор предложил оригинальный выход из ситуации.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», – написал Пушков.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны-члены СЕ, должна заплатить взнос в феврале 2018 года. При этом Ягланд не уточнил, какой в этом толк, если российские парламентарии были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2014 года после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.