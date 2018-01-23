Британцы посмеялись над своим генералом из-за антироссийской паранойи и поддержали Путина

Антироссийская риторика британских военных вызвана желанием прикрыть свои провалы и попытками выбить военное финансирование. Такое мнение в Сети выразили сотни пользователей из Великобритании, комментируя заявление главы Генштаба страны Ника Картера.

«Британские генералы столько ноют по поводу России. Думаю, они выбивают бюджетные деньги», – цитирует сайт «Комсомольской правды» пользователя Proudaussie.

У многих британцев заявления Картера вызвали прямо противоположное желание заявить о поддержке президента России Владимира Путина, поскольку британской политике не хватает фигуры такого масштаба.

«Я бы голосовал за такого, как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи», – написал Tondor.

Накануне глава Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Вооруженные силы Соединенного Королевства значительно отстают от армии Российской Федерации и этот разрыв только увеличивается. Эту ситуацию Картер связал с недостатком финансирования своего ведомства.