Мировой рекорд: трюкачи попали баскетбольным мячом в корзину с 200 метров

Авторы популярного YouTube-канала How Ridiculous, установили новый мировой рекорд по точному попаданию баскетбольным мячом в корзину с наибольшей высоты. Ролик, в котором показано их достижение, появился в Сети.

Удачный бросок был совершен с высоты в 201,4 метра. Для исполнения своего трюка авторы канала выбрали район водопада Малецуньяне в африканском государстве Лесото.

Канал How Ridiculous ведут три австралийца, выбравшие своим девизом слоган «Любая страна – любое приключение». На их аккаунт на YouTube подписаны более миллиона человек.