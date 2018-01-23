Эрдоган пообещал пойти в сирийском Африне до конца

Турция не отступится от намеченных целей и доведет военную операцию в сирийском городе Африн до конца. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Yeni Safak.

Глава государства подчеркнул, что Анкара в любом случае установит контроль над городом. Он напомнил, что турецкие войска намерены уничтожить курдские отряды Сил народной самообороны, признанные Анкарой террористическими.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что армия его страны не намерена захватывать сирийскую территорию и он «поддерживает территориальную целостность» Арабской Республики.

Турецкие власти начали наступление на Африн в субботу, 20 января. Из города в район Алеппо уже потянулись группы беженцев. Российские военные сейчас ищут варианты доставки нуждающимся гуманитарной помощи.

ООН пока хранит молчание по вопросу Африна: на последнем совещании в Совбезе страны обсудили сирийскую ситуацию, но от совместных заявлений по поводу турецкой операции воздержались.