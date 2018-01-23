Дутерте приказал застрелить его при одном условии

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к военным и приказал физически уничтожить его, если он решит нарушить конституцию страны и остаться у власти дольше положенного срока. Об этом сообщает издание Rappler.

По словам президента Филиппин, он не намерен «превращаться в диктатора» и идти поперек конституции, но если такое все-таки произойдет, военные и национальная полиция обязаны застрелить его. Об этом лидер страны заявил, выступая на военной базе в Мавабе.

«Если я продлю свой срок хотя бы на день, то приказываю армии и национальной полиции нейтрализовать меня и не позволять мне либо кому-то еще нарушать конституцию… если я захочу стать диктатором, стреляйте в меня», – заявил Дутерте.

Эти слова президента Филиппин стали реакций на слухи и критику, которые были озвучены в его адрес. Согласно этим слухам, Дутерте якобы собирался остаться у власти после окончания своего президентского срока в 2022 году, вопреки действующей конституции страны.