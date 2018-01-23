Российские школьники не выйдут на занятия из-за аномальных морозов

Школьники в нескольких российских городах получат возможность не посещать учебные заведения из-за сильных морозов. Это решение коснется Тюмени, Кургана и Челябинска.

По данным местных СМИ, температура воздуха в Зауралье установилась на отметке в –29 градусов по Цельсию. Решение об отмене занятий в Кургане относится к школьникам с 1-го по 9-й класс, в Тюмени на уроки не выйдут ученики с 1-го по 4-й класс.

В Челябинске, где воздух остыл до –27 градусов по Цельсию при сильном ветре, на занятия не пойдут школьники с 1-го по 7-й класс. По данным синоптиков, аномально холодная погода в упомянутых регионах может продержаться до 26 января.

Сильные холода пришли в Сибирь и продолжают свое движение по России. В Москве тоже ожидается резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что на этой неделе жителей и гостей столицы ждут 20-градусные морозы.