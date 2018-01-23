Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал принятую сенатом и палатой представителей конгресса резолюцию о финансировании работы федерального правительства до 8 февраля, сообщает телеканал NBC.

BREAKING: President Trump signs Congressional bill ending three-day government shutdown. U.S. government funded through Feb. 8 https://t.co/2Yeqm9kPxA pic.twitter.com/6onMPW64Ll — NBC News (@NBCNews) 23 января 2018 г.

Таким образом глава Белого дома завершил так называемый shutdown – приостановку работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

В сенате за временный бюджет высказался 81 человек и против – 18, в палате представителей законопроект поддержали 266 сенаторов и против выступили 150.

Напомним, американские ведомства частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования 20 января.