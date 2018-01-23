Части машин разбросало по всему проспекту после ДТП в Москве: видео

Серьезное ДТП случилось в ночь на вторник, 23 января, на севере Москвы. Инцидент произошел на Проспекте Мира в районе станции метро «Алексеевская».

По невыясненным пока обстоятельствам столкнулись две иномарки – легковушка Kia и внедорожник Toyota. От удара внедорожник влетел в отбойник, а вот легковому автомобилю повезло меньше, судя по всему его раскрутило на дороге, и он врезался в стационарные объекты на обочине проспекта.

На кадрах видно, что от Kia практически ничего не осталось, части автомобиля были разбросаны по всем полосам проспекта, из-за чего на какое-то время было ограничено движение транспорта.

Чудом в аварии никто не пострадал, сообщили «Звезде» в столичной ГИБДД.