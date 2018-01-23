Россия внесет $2 млн в бюджет контртеррористического управления ООН

Правительство России приняло решение единовременно внести в бюджет Управления ООН по контртерроризму два миллиона долларов, сообщили в пресс-службе постоянного представительства РФ при организации.

Также с 2019 года российская сторона будет ежегодно выделять на финансирование деятельности управления по полмиллиона долларов.

«Перед новым управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом», – отметили в дипведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что противодействие терроризму является одним из ключевых приоритетов в работе ООН.