В Италии девочка выпила банку колы с червями

Двенадцатилетняя девочка из итальянского города Андрия выпила колы с червями, сообщает агентство Ansa.

Школьница обнаружила во рту червя после того, как сделала несколько глотков газировки из банки. Родители приняли решение о госпитализации ребенка. По словам врачей, червь не угрожал здоровью девочки, однако они отправили образец для дополнительного анализа.

Отмечается, что в настоящее время полиция и служба по надзору за гигиеной питания проводят проверку, чтобы выяснить, как червь мог оказаться в банке с колой.