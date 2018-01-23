МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы

Главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова на Воробьевых горах вошло в десятку самых красивых вузов Европы по версии Times Higher Education.

Авторы исследования отмечают, что внутри здания расположены 33 километра коридоров и пять тысяч комнат.

«Кампус окружает зеленая зона, которая выглядит прекрасно и зимой, когда она запорошена снегом, и весной, когда расцветают цветы», – добавили авторы.

На первом месте в рейтинге оказался Болонский университет в Италии, который был основан еще в 1088 году. Вторым по красоте вузом авторы посчитали университет Саламанки в Испании, замыкает тройку лидеров университет города Коимбра в Португалии.

При проведении исследования учитывались архитектура и зеленые зоны, расположенные на территории университетского городка.