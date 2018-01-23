В Киеве объяснили причину снижения транзита российского газа через Украину

«Газпром» в конце январе 2018 года сократил транзит газа через Украину в Европу на 25% из-за снижения потребления газа и использования российской компанией обходных маршрутов, рассказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский. Об этом пишет УНИАН.

«Если сравнивать 1 и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортная система) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки», – отметил он.

По его словам, российская компания использует газ, который был накоплен летом в европейских хранилищах, а также направляет голубое топливо по «Северному потоку – 1». Европа меньше пользуется топливом в связи с теплой погодой, пояснил Белявский.

Ранее «Газпром» опубликовал данные, согласно которым компания с начала января по 20 января сократила в 1,3 раза транзит через Украину по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.