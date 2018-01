Конгресс США проголосовал за возобновление работы правительства

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов вслед за сенатом одобрила резолюцию о финансировании работы правительства до 8 февраля, сообщает телеканал NBC в своем аккаунте в Twitter.

Документ поддержали 266 сенаторов и 150 высказались против.

JUST IN: House joins Senate in passing spending measure to end shutdown and fund the federal government through Feb. 8th; bill now goes to President Trump for signature https://t.co/0m16BbQ3vT pic.twitter.com/rAJ2PJMQAH