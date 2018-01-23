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Глава ЦРУ рассказал, когда КНДР сможет нанести удар по США

Наталья Вальханская
03:23 23.01.2018
Глава ЦРУ ответил на вопрос о том, когда Пхеньян будет способен нанести ядерный удар по США.
Глава ЦРУ рассказал, когда КНДР сможет нанести удар по США
Фото: kcna.kp

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что, по данным американской разведки, Северная Корея будет способна нанести удар по целям на континентальной части Соединенных Штатов через несколько месяцев.

Отвечая на вопрос в интервью телеканалу CBS о том, когда у Пхеньяна появятся технологии, которые позволят запустить ракету, способную долететь до США, Помпео ответил: «Через несколько месяцев».

При этом, по словам директора Центрального разведывательного управления, Вашингтон прилагает все усилия, чтобы «продлить этот срок».

«Я, конечно, был бы рад сказать, что через год. Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок», – отметил Помпео.

Он также добавил, что для разведки США не стало неожиданностью проведенное Пхеньяном 3 сентября 2017 года ядерное испытание.

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