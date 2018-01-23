Президента Аргентины призвали обсудить с Путиным продление поисков подлодки «Сан-Хуан»

Аргентинский депутат Гильермо Кармона призвал лидера страны Маурисио Макри обсудить в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество стран в поисковой операции пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Об этом сказано в заявлении на сайте депутата.

«Национальный депутат Гильермо Кармона обратился к президенту Маурисио Макри с призывом попросить президента Владимира Путина продолжить помощь в поиске подводной лодки "Сан-Хуан"», – говорится в сообщении.

Аргентинский президент прибыл с визитом в РФ 22 января, а 23 января состоится его встреча с Владимиром Путиным.

Напомним, 17 января стало известно, что подводная лодка с 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане. Через две недели после пропажи субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан» прекращается. Родственники членов экипажа выразили желание встретиться с властями страны, чтобы те увеличили число поисковых групп.

Позже выяснилось, что субмарина «Сан-Хуан» в результате взрыва была полностью разрушена в течение 40 миллисекунд, об этом со ссылкой на Управление военно-морской разведки Соединенных Штатов (ONI) сообщило Filo News.