Госдума хочет ввести единые требования к безопасности школ – СМИ

В Госдуме России предлагают ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений, рассказал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Известиям».

По его словам, депутаты хотят сформировать рабочую группу, которая займется усовершенствованием законодательства в части охраны социальных объектов.

«В частности, необходимо установить единые и обязательные профессиональные стандарты для работника по обеспечению охраны образовательных организаций», – описывает издание суть инициативы.

Анатолий Выборный отметил, что существуют уже утвержденные Минтрудом профстандарты, однако они носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы.