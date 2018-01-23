Ученые изобрели «электронную кожу» для виртуальной реальности

Исследователи из Дрездена, включая российских ученых, разработали сверхтонкую «электронную кожу», которую будут использовать для создания технологий виртуальной реальности. Об этом пишет портал Science Daily.

Речь идет о микропередатчике, который может отследить напряженность и направление магнитного поля. Его можно будет носить на коже и манипулировать с его помощью виртуальными объектами.

Ученые создали микроскопическую кожу толщиной в 3,5 микрона (в два раза тоньше пищевой пленки), после чего вживили в нее чип. Датчики микрочипа состоят из спиновых клапанов, основанных на эффекте гигантского магнетосопротивления.

«Электронная кожа» доказала свою эффективность. Так, когда микрочип закрепляли в районе запястья подносили к нему палец, появлялась виртуальная клавиатура. Когда прибор был прикреплен к ладони, это давало возможность регулировать яркость экрана поворотом руки.

Отмечается, что изобретение поможет в работе приложений и видеоигр. Как считают авторы работы, их подход выходит за пределы возможностей современных технологий.