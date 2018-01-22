ДНР: пять жителей Докучаевска пострадали при обстрелах ВСУ

Пять мирных жителей Докучаевска, расположенного южнее Донецка, пострадали в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.

Также отмечается, что ВСУ обстреляли из минометов еще два населенных пункта в самопровозглашенной республике. Обстрел велся по районам Верхнеторецкого, Зайцево с применением 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В 17.25 (мск) в результате обстрела противником территории ДНР со стороны Новотроицкого по н.п. Докучаевск из миномета (калибра) 120 миллиметров и БМП-2 получили ранения пять мирных жителей. Огонь целенаправленно велся по объектам гражданской инфраструктуры», - отметил он.

Как отметили в оперативном командовании, данную информацию сообщат первому замглаве СММ ОБСЕ Александру Хуга, который в настоящий момент находится с рабочим визитом на востоке Украины.